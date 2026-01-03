Ahl al-Bayt(그들에게 평화가 있기를) 통신사 Abna에 따르면, 러시아 안보회의 부의장은 미국의 베네수엘라 군사 침공을 강하게 비난했습니다. 그는 이를 워싱턴이 주장하는 평화와 명백히 모순되는 전형적인 사례라고 지목하면서, 최근 사건들이 다시 한번 입증했듯이 국가 안보를 보장하는 유일한 길은 최대한의 군사력을 갖추는 것이라고 강조했습니다

드미트리 메드베데프는 카라카스에서 벌어진 미국의 군사 작전과 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 부부의 납치를 언급하며 “이 사건들은 모든 국가가 주권 수호를 위해 군대를 강화하고, 돈 많고 오만한 자들이 합법적 질서를 뒤바꾸는 것을 막아야 한다는 사실을 분명히 보여줬습니다”라고 말했습니다

그는 “베네수엘라에서 일어난 일은 바로 ‘미국식 평화’의 전형입니다. 미국에 전혀 위협이 되지 않는 독립 국가에 대한 군사 공격”이라고 덧붙였습니다

메드베데프는 비아냥거리는 투로 도널드 트럼프 미국 대통령을 겨냥해 “이렇게 많은 군사력을 동원할 거였으면 차라리 다른 데 쓰는 게 나았을 텐데”라고 말하면서, 훈련받은 우크라이나 군대가 통제를 벗어나 더 이상 ‘서커스 단장’의 말도 듣지 않는 곳을 언급했습니다

또한 트럼프가 노벨 평화상을 받고 싶어 한다는 점을 거론하며, 베네수엘라에서의 미국 행동을 “그 상을 받기 위한 또 하나의 멋진 발판”이라고 꼬집었습니다

..........

메시지 끝