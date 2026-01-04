뉴스 | 미국과 이스라엘, 12일 전쟁 패배 이후 이란 내 혼란을 조성하려 시도합니다 / 언론은 진실 보도에 힘써야 합니다

Ahl al-Bayt(그들에게 평화가 있기를) 통신사 Abna에 따르면, 미국과 시오니스트 정권이 12일간의 전쟁에서 패배한 이후 압박을 이란 내부로 전환하려는 조직적인 시도의 징후가 나타나고 있습니다. 전문가들에 따르면 이러한 시도는 경제적·사회적 불안을 선동하는 방식으로 진행되고 있습니다. 이러한 맥락에서 이슬람 혁명 지도자는 ‘항의’와 ‘폭동’의 차이를 강조하며, 국민의 요구를 악용하여 불안을 조성하는 행위는 용납될 수 없다고 밝혔습니다

레바논 출신 언론 활동가 자이납 파르하트는 최근 발생한 소요 사태를 언급하며 아브나 통신과의 인터뷰에서 다음과 같이 강조합니다. 이란의 내부를 불안정하게 만들려는 프로젝트는 오래된 것으로, 미국과 이스라엘은 수억 달러를 투입해 이를 반복적으로 추진해 왔습니다

그녀에 따르면, 미국-시오니스트 축은 수년간 네트워크와 소요 사태의 주도자들에게 직접적인 재정 지원을 제공하며, 시위를 거리의 혼란으로 확산시키려 하고 있습니다

파르하트는 이어서 이란의 적대 세력들이 경제 문제부터 사회적 사건에 이르기까지 모든 내부 사안을 이용해 현실을 과장하고 왜곡한다고 지적합니다. 또한 최근의 패배 이후 달러 환율 상승 역시 불안을 선동하기 위한 새로운 구실로 활용되고 있다고 말합니다

이 언론 활동가는 이러한 프로젝트에 대응하는 가장 중요한 수단으로 ‘계몽과 정확한 설명’을 꼽으며, 가자지구 언론의 경험을 언급합니다. 그녀는 실제 이미지와 사실에 기반한 보도를 지속적으로 전파하면 세계 여론에 영향을 미칠 수 있다고 강조합니다

또한 그녀는 편집되고 왜곡되었으며 음성이 덧입혀진 영상 클립들이 진실을 전도하기 위한 폭동 세력의 주요 도구라고 경고합니다

파르하트는 이란 언론이 페르시아어를 넘어 아랍어와 영어로도 콘텐츠를 제작해야 한다고 강조합니다. 이는 서방 언론의 지배로 인해 비이란 독자들이 이란 내부 상황에 대한 왜곡된 서사에 더 많이 노출되어 있기 때문입니다