그로시: "이란 핵 프로그램은 군사적 행동으로 사라지지 않을 것"

ABNA 통신 보도에 따르면, 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장은 알자지라와의 인터뷰에서 어떠한 합의 도달 이전에 이란 핵 시설에 대한 사찰 복귀가 필요한 조건이라고 주장했습니다.

그는 이란의 IAEA에 대한 전면적 협력을 언급하지 않으면서 "우리는 지난 8개월 이상 동안 이란이 신고한 우라늄 비축량에 대해 조사를 수행할 수 없었다"고 덧붙였습니다.

그로시는 "우리의 가정은 이란의 핵 물질이 공격이 시작될 당시와 같은 장소에 여전히 있으며, 테헤란이 이를 확인했다는 것이다"라고 말했습니다.

그는 다시 한번, 협상 중 미국의 불이행에 대해 언급하지 않으면서 미국과 이란 간의 핵 문제 해결은 외교적이어야 하며, 주요 문제에 대한 현재 논의에도 불구하고 양측 간의 협상이 합의에 가까워졌다고 강조했습니다.

그로시는 기자회견에서 IAEA는 현재 워싱턴과 테헤란 간의 협상에 직접 관여하고 있지 않지만, 전개 상황을 면밀히 주시하고 있다고 말했습니다. 그는 현재의 징후들이 양측이 이란의 핵 프로그램에 대한 잠재적 합의에 더 가까워졌음을 나타낸다고 주장했습니다.

그는 이란이 어떤 상황에서든 자국의 핵 활동에 대해 IAEA에 알릴 법적 의무가 있다고 주장했습니다! 합의 도달 후 최선의 선택은 이란의 고농축 우라늄 비축량의 제거 또는 농축 수준 감소입니다.

동시에 그로시는 군사적 행동으로는 이란의 핵 프로그램을 완전히 종료시킬 수 없다고 인정했습니다.