파키스탄: 우리는 지역 내 지속 가능한 평화 달성 지원에 전념

ABNA 통신이 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 파키스탄 외무부는 오늘 일요일, 워싱턴의 이란 영토 내 지점에 대한 침략이라는 지역 내 긴장 조성 행위에 따라 성명을 발표하고 "우리는 지역 긴장을 악화시키는 최근 사건들을 깊은 우려로 지켜보고 있다"고 말했습니다.

파키스탄 외무부의 이와 관련된 성명에는 "우리는 대화와 외교를 통해 지역 내 지속 가능한 평화와 안정 달성에 완전한 지원을 제공할 것을 약속한다. 이슬라마바드는 지역 내 모든 형제국가들의 주권과 영토 보전에 대한 지지를 재확인한다"고 명시되어 있습니다.

파키스탄 외무부는 "우리는 양측(이란과 미국)에 자제를 유지하고, 긴장 완화 조치를 취하며, 양해각서에 따른 의무를 이행할 것을 촉구한다"고 덧붙였습니다.

이란과 미국 관계의 최근 전개는 양국 관계의 현안이 여전히 민감하고 복잡한 지점에 있음을 다시 한 번 보여주었습니다. 미국의 이란 영토 내 지점에 대한 최근 공격은 양국 간 군사적·정치적 긴장의 새로운 국면의 시작이기도 했습니다. 외교적 경로의 지속 징후가 동시에 보이는 한편, 정치적·안보적 움직임이 모호함을 더하고 있는 지점입니다. 이러한 상황은 이란과의 상호작용 과정에 대한 도널드 트럼프의 최근 발언이 미래에 대한 명확한 그림을 제시하기보다는 워싱턴의 실제 전략에 대한 새로운 질문들을 제기하는 가운데 발생했습니다.

트럼프는 지난 며칠 동안 한편으로는 휴전 종료를 언급하고 다른 한편으로는 협상 지속에 대해 말했습니다. 많은 시각에서 미국 정책의 이중적 접근 방식을 나타내는 입장들입니다. 이러한 이중성은 이전에도 이란에 대해 관찰된 바 있습니다. 즉, 워싱턴은 항상 대화 채널을 유지하는 동시에 정치적, 경제적, 안보적 압박 수단을 활용하여 자신의 협상력을 높이려고 시도해 왔습니다.