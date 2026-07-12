ABNA 통신에 따르면, 수시간 전 이란 혁명수비대는 호르무즈 해협에서 미국 테러리스트들의 휴전 위반으로 인해 이 수로가 폐쇄되었다고 발표했습니다.

알자지라에 따르면, 센트컴으로 알려진 미국 테러 군대 중부사령부는 성명에서 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했습니다!

이 통신사의 발표에 따르면, 지역 내 미국 테러 군대 중부사령부는 이 국제 수로에 대한 테헤란의 주권적 권리를 언급하지 않은 채 이에 대해 "호르무즈 해협은 이 국제 수로를 합법적으로 통과하려는 모든 선박에 대해 열려 있습니다. 우리 군대는 이란의 적대적이고 부당한 행동에도 불구하고 항행 자유의 지속을 보장하기 위해 배치되어 있으며 준비되어 있습니다"라고 주장했습니다.

테러 단체 센트컴은 국내용에 가깝고 호르무즈 해협에서의 불안정 조성이라는 고비용의 결과를 덮기 위해 발표된 이 성명의 계속에서 "이란은 호르무즈 해협을 통제하지 못하고 있으며 선박 통행은 계속되고 있습니다. 지난 7일 동안 140척 이상의 선박이 호르무즈 해협을 통과했습니다!"라고 주장했습니다.

이는 지역 내 미국 테러리스트들의 군사적 존재가 이 해협의 안보를 교란하고 불안정을 초래하고 있는 가운데 발생하고 있습니다.

이란과 미국 관계의 최근 전개는 양국 관계의 현안이 여전히 민감하고 복잡한 지점에 있음을 다시 한 번 보여주었습니다. 미국의 이란 영토 내 지점에 대한 최근 공격은 양국 간 군사적·정치적 긴장의 새로운 국면의 시작이기도 했습니다. 외교적 경로의 지속 징후가 동시에 보이는 한편, 정치적·안보적 움직임이 모호함을 더하고 있는 지점입니다. 이러한 상황은 이란과의 상호작용 과정에 대한 도널드 트럼프의 최근 발언이 미래에 대한 명확한 그림을 제시하기보다는 워싱턴의 실제 전략에 대한 새로운 질문들을 제기하는 가운데 발생했습니다.