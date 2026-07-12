ABNA 통신에 따르면, 시오니스트 정권의 내부 안보 장관 이타마르 벤-그비르는 오늘 소셜 미디어에 게시물을 올려 이 정권을 지지했던 미국 공화당 상원의원 린지 그레이엄의 사망 소식에 신속히 반응했습니다.

그는 이 게시물에서 애도를 표하며 "오늘 이스라엘은 가장 큰 친구 중 하나를 잃었습니다"라고 말했습니다.

그레이엄은 가자, 헤즈볼라, 하마스, 이란, 러시아에 대해 호전적인 입장을 취했던 가장 강경한 반이란 상원의원 중 한 명으로 간주되었다는 점에 유의해야 합니다.

이스라엘 장관의 반이란 미국 상원의원 사망에 대한 반응

이와 관련하여 시오니스트 정권의 수장 이츠하크 헤르초그는 "그레이엄 상원의원은 미-이스라엘 협력의 진정한 지도자였습니다. 그레이엄 상원의원의 사망에 충격을 받았고 마음이 무너졌습니다!"라고 말했습니다.

이 정권의 국방장관 이스라엘 카츠도 "이스라엘의 진정한 친구이자 가장 강력하고 일관된 지지자 중 한 명인 린지 그레이엄 상원의원의 별세에 깊은 애도를 표합니다"라고 썼습니다.

시오니스트들의 반이란 미국 상원의원 사망에 대한 반응

시오니스트 정권의 외무장관 기디온 사아르는 "텔아비브와 우리의 안보에 대한 그레이엄의 지지는 강력했습니다. 우리는 위대한 친구를 잃었습니다"라고 말했습니다.

점령 정권의 전 총리 나프탈리 베네트는 "친구 린지 그레이엄 상원의원의 별세 소식에 매우 감동받았습니다. 미국은 헌신적인 애국자를 잃었고 이스라엘은 가장 위대한 친구 중 하나를 잃었습니다. 린지는 우리의 가장 어두운 시간에 용감하게 이스라엘 편에 섰습니다"라고 썼습니다.

시오니스트 정권의 야당 지도자 야이르 라피드는 게시물을 올려 "린지 그레이엄은 무엇보다도 친구였습니다. 그의 유머 감각과 에너지가 깊이 그리워질 것입니다! 그는 우리 국민에 대한 깊은 헌신과 안전하고 평화로운 중동에 대한 명확한 비전을 가지고 있었습니다!"라고 썼습니다.