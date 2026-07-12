센트컴, 미국의 이란에 대한 새로운 침략 물결 보도

ABNA 통신에 따르면, 미국 중부사령부(센트컴)는 자사 페이지에서 미국 동부 시간 오후 7시 15분에 자국 군대가 이번 주 이란에 대한 세 번째 공격 라운드를 개시했다고 확인했습니다.

이 기관은 이러한 행동이 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협을 통과 중인 키프로스 국적 컨테이너선 "MV GFS 갤럭시"를 공격한 이후에 이루어졌다고 주장했습니다.

센트컴은 이 선박이 선내 화재와 기관실의 광범위한 손상으로 인해 항해를 계속할 수 없다고 주장했습니다.

이 성명의 주장에 따르면, 선박의 민간 선원 중 한 명도 실종되었습니다.

미 중부사령부는 또한 이란이 상업 선박에 대한 이전 공격에 대해 책임을 묻은 후, "양해각서"에 대한 준수를 보여줄 또 다른 기회를 가졌으나 다시 이 의무를 이행하지 못했다고 주장했습니다.

센트컴은 새로운 미국 공격의 표적과 범위에 대한 추가 세부 사항을 공개하지 않았습니다.

미국 국방장관의 자국의 이란 침략에 대한 반응

미국 국방장관은 자국의 이란에 대한 재침략에 반응했습니다.

피트 헤그세스는 센트컴 성명에 대한 응답으로 트윗을 게시하며 근거 없는 발언으로 "이란은 나쁜 선택을 했다. 이제 그들(이란인들)이 그 대가를 치르고 있다"고 주장했습니다.

미 관리의 이란 침략 세부 사항에 대한 주장

다른 미 관리는 액시오스와의 인터뷰에서 "미국의 이란 공격은 레이더 사이트, 미사일 및 드론 창고, 그리고 그 발사 플랫폼에 대한 공격을 포함한다"고 주장했습니다.