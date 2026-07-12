사나: 우리는 많은 선택지를 가지고 있다; 우리는 이란 편에 서 있다

ABNA 통신이 알-마시라를 인용해 보도한 바에 따르면, 사나의 '변화와 건설' 예멘 정부 외무부는 성명에서 이란에 대한 미국-시오니스트의 침략 지속은 목표를 달성하지 못하고 실패할 것이라고 강조했습니다.

성명에는 "우리는 이란의 자기 방어 및 미국 이익 표적화에 대한 완전한 권리를 강조한다. 이란에 대한 침략의 지속은 침략자들과 세계 경제에 해를 끼칠 것이다"라고 명시되어 있습니다.

예멘 외무부는 또한 "예멘은 전선 통일 방정식의 틀 안에서 이란 편에 서 있으며, 전개 상황에 대한 지속적인 협조가 이루어지고 있고, 우리는 필요 시 활용할 많은 선택지를 가지고 있다"고 강조했습니다.

이 보고서에 따르면, 미국의 이란에 대한 새로운 침략에 따라 이란 이슬람 공화국 육군 홍보실도 지역 내 미군 기지에 대한 육군의 드론 공격 물결을 보도했습니다.

육군 홍보실은 성명에서 범죄적인 미국의 남부 지역 침략 지속에 대응하여, 이란 이슬람 공화국 육군이 수시간 전부터 파괴용 드론으로 쿠웨이트 내 미국 테러 육군의 패트리어트 시스템, 탄약고, 레이더 사이트를 드론 공격으로 표적 삼았다고 발표했습니다.

이 성명에 따르면, 이란 이슬람 공화국 육군의 드론 공격 또 다른 물결에서 바레인의 아동 학살 미국 육군의 통신 시스템과 레이더 사이트도 표적이 되었습니다.

이란 이슬람 공화국 육군은 경고했습니다: "이러한 행동과 지역 내 불안정의 결과는 미국-시오니스트 적에게 돌아갈 것이며, 이러한 공격이 반복될 경우 우리는 더 강력한 대응을 할 것이다."