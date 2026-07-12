UAE, 요르단, 쿠웨이트, 카타르, 바레인 보고 / 미군 기지에는 무슨 일이?

ABNA 통신이 이라크 알-아하드 네트워크를 인용해 보도한 바에 따르면, 요르단의 무와파크 아스-살티 기지에서 방공 시스템이 가동되었다는 소식이 전해졌습니다.

이러한 보도들은 요르단 언론과 당국에 의해 아직 확인되거나 부인되지 않았으며, 잠재적 위협 유형이나 방공 시스템 가동 이유에 대한 정보는 제공되지 않았습니다.

무와파크 아스-살티 기지는 요르단의 주요 공군 기지 중 하나이며 미군이 주둔하는 곳으로, 지난 며칠 및 몇 주간 지역 긴장 상황 속에서 보안 및 방어 조치가 강화되었습니다.

쿠웨이트에서 폭발음 청취

일부 비공식 소식통들은 쿠웨이트에서 폭발음이 들렸다고도 보도했습니다.

쿠웨이트 공식 소식통과 당국은 지금까지 이 보도에 대해 반응하지 않았습니다.

바레인에서 경보 사이렌 작동

바레인 내무부는 국내에서 경보 사이렌이 울린 것을 확인하고, 시민과 거주자들에게 안전을 위해 가장 가까운 안전한 장소로 대피할 것을 요청했습니다.

카타르: 시민들은 주택과 안전한 장소에 머물러야

카타르 내무부도 공지를 발령하고, 국내 보안 위협 수준이 높은 것으로 평가된다고 밝히며, 모든 시민과 거주자들에게 별도 지시가 있을 때까지 주택과 안전한 장소에 머물러 줄 것을 요청했습니다.

UAE의 방공 시스템이 미사일 및 드론 위협 대응 중이라는 주장

UAE 내무부도 자국의 방공 시스템이 미사일 위협에 대응 중이라고 주장했습니다.

UAE 국방부는 공지에서 공격을 이란에 귀속시키며, 자국의 방공 시스템이 자국을 향해 발사된 미사일 및 드론 공격에 대응 중이라고 발표했습니다.

국방부는 또한 UAE 여러 지역에서 들리는 소음은 이러한 위협에 대응하는 과정에서 방공 시스템이 작동했기 때문이라고 주장했습니다.

UAE 국방부는 지금까지 미사일과 드론의 수, 요격 위치, 가능한 피해 규모에 대한 자세한 내용을 공개하지 않았습니다.

카타르 도하에서 여러 차례 폭발음이 들렸다는 로이터 통신 보도

로이터 통신은 카타르에서도 도하 시에서 두 차례의 폭발음이 들렸고, 카타르 정부가 동시에 시민과 거주자의 휴대전화로 보안 경고를 발송했다고 보도했습니다.

UAE의 알-자프라 공군 기지가 미사일 공격을 받았다는 비공식 보고

일부 비공식 소식통들은 UAE의 알-자프라 공군 기지가 미사일 공격을 받았다고 발표했습니다.