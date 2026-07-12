유엔 레바논 담당 대표, 아라그치와 면담

ABNA 통신에 따르면, 우리나라 관리들과 협의하기 위해 테헤란을 방문한 유엔 레바논 담당 대표 장 아르노는 오늘 일요일 오후 우리나라 외무장관인 세이드 압바스 아라그치와 면담했습니다.

유엔 레바논 담당 대표는 미국-시오니스트의 이란에 대한 군사적 침략 과정에서 혁명 수령과 다수의 이란 관리 및 국민들이 순교한 데 대해 애도와 위로의 뜻을 표명하며, 지역의 평화와 안정 구축을 위한 전방위적 노력의 중요성을 강조했습니다.

아르노 씨는 또한 레바논 상황과 지역 내 휴전 정착 및 전쟁 종식을 위한 유엔의 노력에 대한 평가를 제시하며, 이란과 미국 간 전쟁 종식에 관한 양해각서의 이행과 지역 국가들 간의 협력 강화를 통해 지역, 특히 레바논에서 지속 가능한 평화와 안보가 수립되기를 희망한다고 밝혔습니다.

우리나라 외무장관은 유엔 대표의 애도와 위로 표명에 사의를 표하며, 이란에 대한 미국의 불법 공격 반복, 호르무즈 해협 내 협정 위반, 그리고 레바논에 대한 시오니스트 정권의 군사적 침략과 테러 행위 지속을 강력히 규탄했습니다. 그는 이러한 긴장 고조의 위험한 결과에 대한 책임이 약속을 파기한 미국 정권에 있다고 밝히고, 미국의 침략을 규탄하는 유엔의 단호하고 명확한 입장 표명의 필요성을 강조했습니다.

아라그치 장관은 또한 이란 이슬람 공화국의 레바논 국민과 해당 국가의 영토 보전 및 국가 주권에 대한 지속적인 전방위적 지원, 그리고 레바논에 대한 시오니스트 정권의 침략과 점령 종식을 위한 계속적인 추진을 강조했습니다.