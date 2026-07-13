이집트 외무장관: "대(大)이스라엘" 프로젝트는 실현되지 않을 것이다

ABNA 통신이 로시야 알-야움을 인용해 보도한 바에 따르면, 이집트 외무장관 바드르 압델 아티는 2023년 10월 7일 이후 지역 정세는 일방적 의지로 패권을 강요하거나 중동 지도를 다시 그리려는 어떤 시도도 성과를 거두지 못할 것임을 보여주었다고 밝혔습니다.

그는 미래의 모든 지역적 합의는 지역 국가들의 합의와 컨센서스에 기초해 형성되어야 하며, 어떤 국가도 자국의 힘과 관계없이 군사력과 무력을 통해 타국에 자신의 의지나 패권을 강요할 수 없을 것이라고 강조했습니다.

이집트 외무장관은 소위 "대(大)이스라엘" 프로젝트와 중동 재편에 관한 질문에 답변하면서, 일방적 의지를 강요하는 데 기반한 어떤 계획도 성공하지 못할 것이며, 지역 국가들의 집단적 의지가 미래의 모든 메커니즘의 기초가 될 것이라고 분명히 했습니다.

압델 아티는 또한 이집트, 사우디아라비아, 터키, 파키스탄으로 구성된 4자 협의체에 대해 말하며, 이 틀은 군사·정치 동맹이 아니라 4개의 영향력 있는 지역 국가 간 협의와 조정을 위한 플랫폼이라고 설명했습니다.