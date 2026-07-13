쿠웨이트와 요르단 내 미국 점령군 기지에서의 대규모 폭발

ABNA 통신이 언론을 인용해 보도한 바에 따르면, 폭발이 쿠웨이트의 미국 점령군 기지들을 뒤흔들었으며, 이 폭발음의 메아리가 이라크 영토에서도 들렸습니다.

앞서 언론들은 요르단에 있는 미군 기지인 "무와파크 알-살티" 공군 기지와 바레인의 미 5함대에서도 대규모 폭발음이 들렸다고 보도한 바 있습니다.

이 보도에 따르면, 요르단의 "무와파크 알-살티" 공군 기지에 대한 미사일 공격으로 인해 해당 기지에서 거대한 폭발과 지진과 같은 진동이 발생했습니다.

이 보도에 따르면, 암만 공항의 항공기 운항도 중단되었습니다.

팔레스타인계 뉴스 사이트 "필라스틴 알-안"은 또한 요르단의 후세인 국왕 기지에서 추가 폭발이 발생했다고 보도했습니다.

알-가디르 TV도 바레인의 미군 기지에서 폭발이 발생했다고 보도했습니다.

"필라스틴 알-안"은 또한 바레인의 미 5함대에서 대규모 폭발이 발생했다고 보도하며, 미사일이 바레인 내 미군 기지의 두 목표물을 타격했다고 덧붙였습니다.

바레인 내무부는 공식 성명을 발표하고 국내에 경보 사이렌이 작동되었음을 알리며, 시민들에게 침착을 유지하고 안전 지침을 따를 것을 당부했습니다.

바레인 내무부가 X(옛 트위터)에 게재한 공식 성명에서는 모든 시민과 체류 외국인들에게 냉정을 유지하고 안전한 장소로 이동하며, 추가 뉴스와 공지는 오직 해당국의 공식 출처와 언론을 통해서만 확인할 것을 요청했습니다.

바레인 당국은 현재 이 사건(훈련 또는 비상 상황으로 추정)의 정확한 원인에 대한 추가 세부 정보를 아직 제공하지 않았습니다.

혁명수비대의 지역 내 미국 점령군 진지 및 기지에 대한 공격은 미군의 이란 영토 내 지역 침략에 대한 보복으로 이루어지고 있습니다.