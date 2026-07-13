순교한 지도자 장례식에 수백만 명이 참여한 것은 혁명에 대한 충성의 대규모 국민투표였다

ABNA 특파원에 따르면, 아야톨라 세이드 아흐마드 하타미는 일요일 저녁 파티마 마수메 성지(그녀에게 평화가 있기를)에서 거행된 이슬람 혁명 순교 지도자 추모식에서 순교 지도자의 장례와 송별 행사가 전례 없는 규모로 치러진 점을 언급하며 다음과 같이 말했습니다. 「이란과 이라크에서 벌어진 일은 많은 세계 언론의 시각에서 역사상 가장 큰 장례식이자 금세기 최대의 민중 집회로 간주됩니다。」

그는 덧붙였습니다. 「외국 언론들은 이번 참여를 이란 이슬람 공화국 최대의 국민투표라고 평가했으며, 공개된 최소 통계만으로도 수백만 명이 장례식에 참석했음을 보여줍니다。」

테헤란 임시 금요일 이맘은 계속해서 말했습니다. 「이라크에서도 나자프와 카르발라 도시에 수백만 명이 순교 지도자를 송별하기 위해 모였으며, 여성 참여 제한이 없었다면 참가자 수는 발표된 수치를 훨씬 초과했을 것입니다。」

그는 분명히 말했습니다. 「서방 언론들은 테헤란과 다른 도시들의 전례 없는 인파를 보도했으며, 이 열정적인 참여는 이란 이슬람 공화국의 반대자들조차 무시할 수 없었던 현실이었습니다。」