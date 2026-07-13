침략에 대한 자위를 이유로 이란을 비난하는 것은 무책임하고 부당하다

통신사 보도에 따르면, 외교부 대변인 에스마일 바가에이는 자신의 개인 페이지에서 유엔 대변인이 '군사적 충돌' 및 이란이 지역 국가들과 선박들에 대해 가한 공격이라고 묘사한 사안에 대한 우려에 반응하여 X(옛 트위터)에 다음과 같이 적었습니다:

「대변인 각하, 이 상황은 '군사적 충돌'이 아니라 2월 28일 미국과 시오니스트 정권이 이란에 대해 개시한 명백한 군사적 침략의 지속입니다.

이란은 어디에도 공격을 가하지 않았습니다. 이란이 페르시아만 남쪽 기슭에 위치한 미국 소유의 기지와 군사 자산에 대해 가한 타격은 국제법에 따른 정당한 자위권이라는 고유 권리의 행사입니다.

대변인은 자국의 영토와 기지를 미국에 제공하는 국가들에게 미국이 그 영토를 이란 공격 준비에 이용하는 것을 막도록 요구해야 합니다.

국제법을 중대하게 위반한 침략자들에게 책임을 묻는 대신 자위행위를 한 이란을 비난하는 것은 무책임합니다.

참고로 정확한 명칭은 '페르시아만'입니다. 1994년 8월 18일자 및 1999년 5월 14일자 회람 등 '페르시아만' 전체 명칭 사용을 의무화하는 유엔의 관련 지침을 준수해 주시기 바랍니다.」