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로사톰, 부셰르 원자력 발전소에 전문가 복귀 시작

9 8월 2026 - 20:13
News ID: 1850820
Source: ABNA
로사톰, 부셰르 원자력 발전소에 전문가 복귀 시작

국영 기업 로사톰의 사장은 회사가 이란 부셰르 원자력 발전소 현장에 전문가 복귀를 시작했다고 말했습니다.

아브나 통신사가 타스 통신을 인용하여 보도한 바에 따르면, 알렉세이 리하체프 로사톰 국영 기업 사장은 기자들에게 회사가 이란 부셰르 원자력 발전소 현장에 전문가 복귀를 시작했으며, 엔지니어링 직원 중 첫 5명이 이미 도착했다고 말했습니다.

그는 말했습니다: 우리는 부셰르 원자력 발전소 건설 현장에 전문가 복귀를 시작했습니다. 엔지니어링 직원 중 첫 5명이 이미 우리 주거 단지에 도착하여 업무를 시작했습니다. 따라서 러시아 전문가의 총 수는 25명에 도달했습니다.

리하체프는 로사톰이 향후 2주 이내에 수십 명의 직원으로 구성된 또 다른 그룹을 부셰르 원자력 발전소에 파견할 계획이라고 말했습니다.

그는 이것이 미국과 이란 간의 갈등의 또 다른 고조가 발생할지 여부에 달려 있다고 지적했습니다. 모든 것이 잘 진행된다면, 회사는 가을까지 이 프로젝트에서 일하는 인력을 100명으로 늘릴 계획입니다.

로사톰은 또한 이전에 이란을 떠났던 모든 전문가를 가능한 한 빨리 복귀시킬 계획입니다.

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