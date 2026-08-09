아브나 통신사가 타스 통신을 인용하여 보도한 바에 따르면, 알렉세이 리하체프 로사톰 국영 기업 사장은 기자들에게 회사가 이란 부셰르 원자력 발전소 현장에 전문가 복귀를 시작했으며, 엔지니어링 직원 중 첫 5명이 이미 도착했다고 말했습니다.

그는 말했습니다: 우리는 부셰르 원자력 발전소 건설 현장에 전문가 복귀를 시작했습니다. 엔지니어링 직원 중 첫 5명이 이미 우리 주거 단지에 도착하여 업무를 시작했습니다. 따라서 러시아 전문가의 총 수는 25명에 도달했습니다.

리하체프는 로사톰이 향후 2주 이내에 수십 명의 직원으로 구성된 또 다른 그룹을 부셰르 원자력 발전소에 파견할 계획이라고 말했습니다.

그는 이것이 미국과 이란 간의 갈등의 또 다른 고조가 발생할지 여부에 달려 있다고 지적했습니다. 모든 것이 잘 진행된다면, 회사는 가을까지 이 프로젝트에서 일하는 인력을 100명으로 늘릴 계획입니다.

로사톰은 또한 이전에 이란을 떠났던 모든 전문가를 가능한 한 빨리 복귀시킬 계획입니다.