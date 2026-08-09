월스트리트저널 주장: 트럼프, 이란과의 대립 종식 원해

아브나 통신사가 미국 신문 월스트리트저널을 인용하여 보도한 바에 따르면, 미국 대통령 도널드 트럼프는 핵 합의 없이 이란과의 대립을 종식하고 이에 대한 승리를 선언하려 합니다.

이 신문은 트럼프가 이 아이디어를 고위 보좌관들과 비공개로 논의했으며, 이란의 국제 해상 운송을 위한 호르무즈 해협 재개방이 주요 조건 중 하나라고 보도했습니다.

이 관리들은 월스트리트저널에 미국이 이란의 (평화적) 핵 프로그램을 억제할 수 있고 호르무즈 해협의 통행이 재개된다면, 트럼프가 휴전을 '무기한' 연장할 가능성이 더 높아질 것이라고 말했습니다.

미국 신문 월스트리트저널은 이란이 호르무즈 해협을 완전히 재개방할 경우 트럼프는 이란에 대한 해상 봉쇄를 해제할 것으로 예상된다고 썼습니다. 트럼프는 핵 프로그램이 제한되고 호르무즈 해협의 통행이 재개된다는 조건으로 휴전을 연장할 수 있습니다. 트럼프는 보좌관들에게 테헤란이 자신의 대통령 임기 중에 핵 활동을 재개할 수 없을 것이라고 말했습니다.