네타냐후, 가자 평화 계획과 독립 팔레스타인 국가 수립에 반대

아브나 통신사가 알-자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 시오니스트 정권의 총리 베냐민 네타냐후는 가자 평화 위원회의 계획을 거부했습니다.

가자 휴전을 방해하는 방향으로 움직이고 그의 명령에 따라 이 정권의 군대가 매일 팔레스타인인들에 대한 범죄를 저지르고 있는 네타냐후는 다음과 같이 주장했습니다: 이스라엘은 평화 위원회가 제시한 가자에 관한 15개 항목 계획을 거부하며, 하마스가 실제로 무장 해제될 때까지 어떤 철수도 없을 것입니다. 우리는 형식적이 아닌 실제 무장 해제를 요구합니다.

그는 또한 두 국가 해법에 관한 타협적인 아랍 국가들의 꿈도 산산조각내며 "내가 총리인 한 가자에서도 요르단 강 서안에서도 팔레스타인 국가는 수립되지 않을 것"이라고 주장했습니다.

레바논에 대해서도 그는 "이스라엘은 현재 매우 중요하고 결정적인 작전의 한가운데에 있다"고 주장했습니다.

이란에 대해서도 그는 헛소리를 반복하며 "이란은 이스라엘을 공격하지 않을 것이다. 왜냐하면 공격할 경우 가해질 치명적이고 강력한 타격을 인지하고 있기 때문이다"라고 주장했습니다.

그는 또한 "우리는 필요하다면 가장 친한 친구들 앞에서도 어떻게 우리의 입장을 유지할지 알고 있다"고 말했습니다.