이라크 인민동원군의 강력한 성명 및 팔레흐 알-파이야드 지지

아브나 통신사가 와아 통신사를 인용하여 보도한 바에 따르면, 이라크 인민동원군은 조직의 수장에 대해 제기된 혐의를 명예훼손으로 규정하고, 경계 및 대기 명령이 공격 전에 발령되었음을 강조하며, 유포자들에 대한 법적 조치를 예고했습니다.

이라크 인민동원군은 오늘(일요일) 성명을 발표하고, 일부 정치 인사들이 이 조직의 수장인 «팔레흐 알-파이야드»에 대해 제기한 주장, 즉 그가 기지에 대한 공격 계획을 사전에 알았으나 부대에 통보하지 않았다는 주장을 강력히 규탄하고, 이러한 발언들은 완전히 근거가 없으며 어떠한 증거도 결여되어 있다고 밝혔습니다.

하슈드 알-샤아비의 성명에는 다음과 같이 명시되어 있습니다: 지역에서 상황이 전개되기 시작한 이래로 모든 부대는 대기 상태에 있었으며, 최근 침략 이틀 전에도 모든 부대에 최대 경계와 안전 조치 준수를 위한 필요한 명령이 하달되어 추가 피해를 막았습니다. 그러나 제30여단 제4대대는 모든 예방 조치를 적용하지 않았고, 이로 인해 순교자의 대부분이 이 부대에서 발생했으며, 이에 따라 조직의 수장은 이 과실의 규모와 책임을 규명하기 위해 관련 책임자들에 대한 조사 착수를 명령했습니다.

이 조직은 일부 정치 세력들이 순교자들의 피를 악용하는 것에 대해 유감을 표명하며 다음과 같이 밝혔습니다: 하슈드 알-샤아비의 아들들이 자신의 피 속에 잠겨 있고 야만적인 침략에 직면했던 상황에서, 일부 정치 세력들이 순교자와 부상자들의 피를 정치적 결산과 하슈드 알-샤아비 지휘관들에 대한 타격을 위해 악용하려는 것은 유감스러운 일입니다.

하슈드 알-샤아비는 그러한 행동들이 국가적, 직업적, 윤리적 책임과는 무관하다고 강조하며, 이 조직은 지휘관들에 대한 허위 뉴스와 근거 없는 혐의를 유포하여 그들을 불신하게 만들려는 자들을 법적으로 기소할 정당한 권리를 보유한다고 밝혔으며, 이러한 허위 혐의에 대한 대응은 조직의 권리를 보호하고 사안을 법적 절차에 따라 처리하는 것을 보장하는 틀 내에서만 이루어질 것이라고 밝혔습니다.