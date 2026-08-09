이란의 호르무즈 해협 주권을 침해하는 어떤 계획도 수용되지 않을 것이다

아브나 통신사의 보도에 따르면, 하미드레자 하지바바에이 이슬람 협의회 부의장은 오늘(일요일, 모르다드월 18일) 국회 본회의 및 의사순서 전 연설에서 후세인의 아르바인 의식의 열정적인 개최에 언급하고 이라크 니나와주 공격에서 수명의 이란 군사 고문과 국민들의 순교를 조문하며 말했습니다: 이 사건은 아르바인 의식의 열정적인 개최를 방해하려는 오만(세계 제국주의)의 의지와 이 위대한 서사시와 자유와 명예의 이 높은 정상에 세계 각국 국민들이 참여하는 것에 대한 그들의 분노를 보여줍니다.

국회 부의장은 의사순서 전 연설을 계속하며, 미국은 어떤 문제에서도 성실하게 행동하지 않음을 보여주었으며, 현재 미국과의 협상은 없고, 만약 오만과 우리 사이에 어떤 논의가 진행 중이라면 미국의 개입이 있어서는 안 되며, 약속을 하나도 지키지 않는 미국과의 대화는 위대한 이란 국민의 권리를 보장하기 위해 신중하고 세심하고 주의 깊게 이루어져야 하며, 우리 사랑하는 최고지도자가 말씀하신 것이 미국 및 시오니스트 정권과의 대응에서 우리의 기본 방침이라고 말했습니다.

하지바바에이 씨는 이란 이슬람 공화국은 이슬람 국가들과 지역의 단결을 위해 강력하게 행동하고 있지만, 동시에 이란 공격을 위해 미국을 돕고자 하는 어떤 국가도 이란 이슬람 공화국의 미사일 표적이 될 것이며, 우리 국군은 지역이 이란 공격에 악용되는 것을 허용하지 않고 이란의 권리를 수호할 것이라고 밝혔습니다. 왜냐하면 우리는 미국과 전쟁 중이며, 국민은 이 전쟁에 대한 준비를 선언했고 자신들의 권리에서 물러서지 않을 것이기 때문입니다.