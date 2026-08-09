아몰리 라리자니: 이란은 어떤 대가를 치르더라도 호르무즈 해협에서 후퇴하지 않을 것이다

아브나 통신사의 보도에 따르면, 아야톨라 사데그 아몰리 라리자니는 국가이익판별회의 회의 시작 시, 대예언자, 예언자들의 인장, 무함마드 무스타파(그에게 평화가 있기를)의 애통한 서거와 두 이맘 – 이맘 하산 무즈타바(그에게 평화가 있기를)와 이맘 알리 이븐 무사 아르-리다(그들에게 평화가 있기를)의 순교를 조문하고, 혁명의 고(故) 최고지도자의 서거로부터 5개월 이상이 지난 것을 언급하며 말했습니다: 그분과의 이별의 아픔은 여전히 마음에 새롭고, 우리의 마음은 이 이별과 이란 국민에게 가해진 불의로 인해 깊이 상처받았습니다.

그는 강조했습니다: 이란 국민은 놀랍게도 세계를 경악하게 했습니다. 신은 그의 측근들에 대한 도움을 통해 이 국민을 역사의 폭군들에 맞서 일어서게 했습니다.

아야톨라 아몰리 라리자니는 또한 순교자와 부상자들을 희생하면서도 완전한 위엄으로 혁명과 국가 안보를 수호한 국군에게 감사를 표하며 말했습니다: 국군은 이슬람 체제의 힘을 적들에게 보여주었고, 트럼프가 이란 국민의 저항과 굴복하지 않는 정신을 인정하게 만들었습니다.

그는 전쟁 초기에 트럼프가 자신의 미디어에 이란 국민에게 쓴 '완전 항복'이라는 오만한 발언을 언급하며 말했습니다: 이 말들에서는 역사의 폭군들에게서 볼 수 있는 오만함이 묻어납니다. 신은 이 오만한 자들을 굴욕시키실 것이며, 고(故) 최고지도자가 "폭군들은 권력의 정점에서 갑자기 땅에 쓰러질 것이다"라고 예언한 것이 실현될 것입니다.

의장은 트럼프와 네타냐후를 역사의 혐오스러운 범죄자 인물들이라고 칭하며 말했습니다: 그들은 절망했습니다. 그들은 전쟁을 3일, 1주일, 혹은 1개월 안에 끝내겠다고 주장했지만, 오늘날 국민과 국군이 약 6개월 동안 버티며 자랑이 되고 있습니다.

아야톨라 아몰리 라리자니는 국가가 적절히 운영되도록 노력한 정부 관계자, 삼권, 정부 기관들에 감사를 표하며 말했습니다: 적은 모든 힘을 다해 이란을 봉쇄하려 하고 있지만, 이란 이슬람 공화국은 40년 이상의 제재 경험을 가지고 있습니다. 적들은 봉쇄를 통해 제재를 강화하려고 하고 있습니다.