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아몰리 라리자니: 이란은 어떤 대가를 치르더라도 호르무즈 해협에서 후퇴하지 않을 것이다

9 8월 2026 - 20:17
News ID: 1850829
Source: ABNA
아몰리 라리자니: 이란은 어떤 대가를 치르더라도 호르무즈 해협에서 후퇴하지 않을 것이다

국가이익판별회의 의장은 이란 이슬람 공화국은 어떤 대가를 치르더라도 호르무즈 해협에서 후퇴하지 않을 것이며, 호르무즈 해협은 이전 상태로 돌아가지 않을 것이라고 강조했습니다.

아브나 통신사의 보도에 따르면, 아야톨라 사데그 아몰리 라리자니는 국가이익판별회의 회의 시작 시, 대예언자, 예언자들의 인장, 무함마드 무스타파(그에게 평화가 있기를)의 애통한 서거와 두 이맘 – 이맘 하산 무즈타바(그에게 평화가 있기를)와 이맘 알리 이븐 무사 아르-리다(그들에게 평화가 있기를)의 순교를 조문하고, 혁명의 고(故) 최고지도자의 서거로부터 5개월 이상이 지난 것을 언급하며 말했습니다: 그분과의 이별의 아픔은 여전히 마음에 새롭고, 우리의 마음은 이 이별과 이란 국민에게 가해진 불의로 인해 깊이 상처받았습니다.

그는 강조했습니다: 이란 국민은 놀랍게도 세계를 경악하게 했습니다. 신은 그의 측근들에 대한 도움을 통해 이 국민을 역사의 폭군들에 맞서 일어서게 했습니다.

아야톨라 아몰리 라리자니는 또한 순교자와 부상자들을 희생하면서도 완전한 위엄으로 혁명과 국가 안보를 수호한 국군에게 감사를 표하며 말했습니다: 국군은 이슬람 체제의 힘을 적들에게 보여주었고, 트럼프가 이란 국민의 저항과 굴복하지 않는 정신을 인정하게 만들었습니다.

그는 전쟁 초기에 트럼프가 자신의 미디어에 이란 국민에게 쓴 '완전 항복'이라는 오만한 발언을 언급하며 말했습니다: 이 말들에서는 역사의 폭군들에게서 볼 수 있는 오만함이 묻어납니다. 신은 이 오만한 자들을 굴욕시키실 것이며, 고(故) 최고지도자가 "폭군들은 권력의 정점에서 갑자기 땅에 쓰러질 것이다"라고 예언한 것이 실현될 것입니다.

의장은 트럼프와 네타냐후를 역사의 혐오스러운 범죄자 인물들이라고 칭하며 말했습니다: 그들은 절망했습니다. 그들은 전쟁을 3일, 1주일, 혹은 1개월 안에 끝내겠다고 주장했지만, 오늘날 국민과 국군이 약 6개월 동안 버티며 자랑이 되고 있습니다.

아야톨라 아몰리 라리자니는 국가가 적절히 운영되도록 노력한 정부 관계자, 삼권, 정부 기관들에 감사를 표하며 말했습니다: 적은 모든 힘을 다해 이란을 봉쇄하려 하고 있지만, 이란 이슬람 공화국은 40년 이상의 제재 경험을 가지고 있습니다. 적들은 봉쇄를 통해 제재를 강화하려고 하고 있습니다.

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