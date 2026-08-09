아미르 자한샤히: 적은 이란 민족의 의지 앞에 무릎 꿇었다

아브나 통신사의 보도에 따르면, 이란 이슬람 공화국 육군 사령관 알리 자한샤히 준장은 남동부 지역과 마크란 해안의 부대를 시찰하고 지휘관, 상비군, 징집병들 앞에서 다음과 같이 말했습니다. 육군 부대는 지속적인 동향 감시와 정밀한 위협 관측을 통해 완전한 전투 태세를 갖추고 있으며, 위엄 있게 이란 이슬람 공화국의 국경을 수호하고 있습니다.

자한샤히 준장은 오늘날 적들의 실제 능력과 역량이 대중에게 드러났다고 말하며, 적은 이란 국민과 군대의 의지 앞에 무릎을 꿇었다고 밝혔습니다. 군대의 준비 태세와 여러 전선에서의 전사들에 대한 이란 민족의 지원은 국가적 결속력을 강화할 뿐만 아니라 이란 이슬람 공화국 체제의 적들에 대한 계산을 좌절시켰습니다.

육군 사령관은 전문 훈련 및 전투 훈련, 특히 지상전 대응 분야의 중요성을 강조하며, 육군은 지난 수년간 지속적이고 정밀하며 전문적인 훈련을 통해 모든 유형의 지상 위협에 대비해 왔으며, 적의 어떠한 행동에 대해서도 단호하고 억제력 있는 대응을 할 것이라고 말했습니다.

그는 이란 이슬람 공화국이 최근 대립에서 방어 능력과 함께 이란 민족의 의지와 정신이 국가 힘의 가장 중요한 요소 중 하나임을 보여주었다고 덧붙였습니다. 이란 민족은 굳은 의지와 지치지 않는 정신으로 항상 군대와 함께 서 있으며, 전사들에 대한 지지와 후원을 통해 적들이 목표를 달성하는 것을 허용하지 않았습니다.

육군 사령관은 마지막으로 국경 지역에서 적 위협에 대응하기 위한 신속 대응 부대, 특수 부대, 드론, 포병, 장갑 부대의 효과적인 배치는 국경 보호와 지속 가능한 안보 보장에 기여하고 있다고 분명히 밝혔습니다.