가리바바디: 카스피해 안보는 연안국들에 의해 보장되어야 한다

ABNA에 따르면, 카젬 가리바바디는 카스피해 국가 기념일 행사에서 이 날의 중요성을 언급하며 "8월 12일(모르다드 21일)은 카스피해의 날로서, 이 해역의 중요성과 연안국들의 공동 책임을 상기시키며, 우리는 이 날을 기념한다"고 밝혔다.

그는 "23년 전 오늘, 카스피해 연안 5개국은 테헤란에서 '카스피해 해양환경 보호를 위한 기본 협약'(일명 테헤란 협약)에 서명했으며, 현재 그 시행으로부터 20년이 지났다"고 덧붙였다.

가리바바디는 카스피해가 이란과 연안국들에게 항상 단순한 해역 이상이었다고 말하며, "카스피해는 역사를 통해 주변 국가들의 지리, 정체성, 관계의 일부였으며, 지역적 유대 형성에 특별한 역할을 해왔다. 따라서 이 해역은 연안국들의 전략적 계산과 지역 관계에서 탁월한 중요성을 갖는다"고 강조했다.

그는 또한 이란 이슬람 공화국과 다른 연안국들이 비연안국의 카스피해 군사적 존재 금지를 강조한 점을 언급하며, "카스피해의 안보가 외부 세력의 경쟁이나 존재의 장이 되어서는 안 된다는 점에서 이 문제는 중요하다"고 말했다.

그는 "연안국들은 스스로 카스피해의 안보, 안정, 미래에 대해 대화하고 결정할 능력이 있고 그렇게 해야 한다. 카스피해는 지역 국가들에 의해, 지역 국가들을 위해 형성되는 지역 안보 체계의 모범이 될 수 있고 되어야 한다"고 강조했다.