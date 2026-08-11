니크자드: 적은 지역의 새 질서를 받아들여야 한다

ABNA가 IRNA를 인용하여 보도한 바에 따르면, 이란 이슬람 협의회의 알리 니크자드 부의장은 오늘 화요일 공개 본회의에서 "이란 이슬람 공화국은 전쟁 기간 동안 대화와 전장의 현실 전달을 통해 침략적이고 망상에 빠진 적에게 호르무즈 해협이 전쟁 이전 상황으로 돌아가지 않을 것이라는 사실을 인식시키기 위해 노력했다. 불행히도 그들은 모르는 척하려 했지만, 시간은 망상에 빠진 사람들에게 가장 위대한 스승이다. 오늘날 미국-시온주의 적은 군대의 강력한 주먹으로 호르무즈 해협 재개방에 군사적 해결책이 없으며 지역의 새 질서를 받아들여야 한다는 것을 실질적으로 깨달았다"고 말했다.

니크자드는 "이란 이슬람 공화국이 우호적이고 이웃한 오만 정부와의 협상에서 강조했듯이, 양국 간 합의된 경로 외에는 어떤 경로도 인정하지 않으며, 이란 이슬람 공화국의 강력한 군대가 정한 경로가 이란 이슬람 공화국 정부가 정한 조건을 충족하는 선박 통과를 위한 유일한 가능한 경로이다"라고 분명히 밝혔다.