바카에이: 시온주의 정권의 레바논 남부 공격은 이 국가의 영토 보전에 대한 침해다

ABNA가 Seda va Sima 통신을 인용하여 보도한 바에 따르면, 이란 외교부 대변인 에스마일 바카에이는 지난 며칠 동안 시온주의 정권이 레바논 남부 지역에 대해 자행한, 다수의 레바논 시민의 사상자와 인프라 및 주택 파괴를 초래한 야만적인 공격을 강력히 규탄했다.

이란 외교부 대변인은 점령 정권의 공격 지속과 레바논의 영토 보전 및 국가 주권 침해를 언급하며, 국제 기구, 특히 유엔 안전보장이사회의 침묵과 무관심이 시온주의 정권의 더 큰 오만과 침략 및 범죄의 지속을 초래한다고 말했으며, 미국 행정부는 점령 정권에 대한 전면적 지원으로 인해 레바논, 점령 팔레스타인, 그리고 지역 전체에서 시온주의 정권의 모든 범죄의 공범이자 파트너로 간주된다고 지적했다.

바카에이는 시온주의 정권의 침략과 점령에 맞서는 레바논 국민의 용감한 저항과 확고함을 찬양하며, 시온주의 정권의 침략에 맞서 이 국가의 주권, 존엄, 독립을 수호하는 길에 있어 이란 이슬람 공화국이 레바논과 완전히 연대함을 강조했다.