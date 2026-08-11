IRGC 대변인: 라마단 전쟁, 미국의 전략적 취약성 드러내

ABNA가 IRNA를 인용하여 보도한 바에 따르면, IRGC 대변인 호세인 모헤비 준장은 화요일 발언에서 "미국은 많은 전쟁에서 전쟁 비용을 자국 밖에서 정의하려고 시도했으며, 미국 영토가 피해를 입지 않고 여러 국가가 전쟁에 휘말리도록 했다. 그러나 라마단 전쟁에서는 이러한 피해가 미국 자신에게 되돌아왔다"고 말했다.

그는 "이 힘은 이슬람 공화국의 쿠드스 부대, 군대, IRGC의 능력의 결과이며, 전쟁 비용을 상대방에게 되돌릴 수 있었다"고 덧붙였다.

모헤비는 "미국은 전쟁의 한가운데에서 이란이 항복하지 않으면 국가의 모든 기반 시설을 공격하겠다고 위협했다. 이슬람 공화국의 메시지는 위협에는 상호 위협이 존재하며, 미국이 위협을 실행하면 이란도 위협을 실행할 것이라는 것이었다"고 말했다.

그는 미국 무기의 소모를 라마단 전쟁의 또 다른 결과 중 하나로 언급하며 "오늘날 미국이 절실히 필요로 하는 전략 무기는 상당한 소모와 감소를 겪었으며, 가까운 시일 내에 대체가 불가능하다"고 말했다.

IRGC 대변인은 "미국의 교리는 여러 전선에서 동시에 전쟁을 벌이는 것에 기반한다. 태평양 중심, 러시아와 중국에 대한 전선, 그리고 미국이 위협으로 간주하는 전선에서의 무기 감소는 이 국가에게 큰 위협이다"고 덧붙였다.