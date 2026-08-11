아라크치: 이란, 세계에 자신이 강인하고 무적의 세력임을 증명했다

ABNA가 IRNA를 인용하여 보도한 바에 따르면, 이란 외무장관 압바스 아라크치는 화요일 발언에서 "이란 군대는 희생을 감수했으며, 세계에서 가장 거대한 명목상의 군대를 무력화시키고 격파했다. 이는 전혀 구호가 아니라 전 세계가 인정하는 현실이다"라고 말했다.

아라크치는 "최근 전쟁에서 이란 이슬람 공화국은 세계에 자신을 증명했으며, 강인하고 무적의 세력임을 보여주었다"고 강조했다.

그는 "아무도 이란이 미국에 맞서, 시온주의 정권의 지원과 서방 국가들 전체를 포함한 많은 다른 국가들, 그리고 우리 모두가 알고 있는 몇몇 다른 국가들의 지원을 받으면서도 이렇게 버티고 굴하지 않으며, 결국 적으로 하여금 협상을 요청하게 할 수 있다고 생각하지 않았다"고 말했다.

이란 외무장관은 "외교에서도 이란 국민은 자신의 권리를 잘 방어하는 방법을 알고 있음을 보여주었다. 나는 다양한 관료들로부터 '당신들은 전쟁에서도 승리했고 외교에서도 승리했다'는 동일한 표현을 들었다"고 밝혔다.