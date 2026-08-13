이라크 총리: 우리 영토가 이웃국가들에 대해 사용되는 것을 허용하지 않을 것이다

아브나 통신이 이라크 공식 통신을 인용하여 보도한 바에 따르면, «알리 팔레흐 아즈-자이디» 총리 겸 국군 최고사령관은 야간에 자국의 방공사령부 작전센터를 방문하여 이라크의 주권과 국가 안보 보호의 필요성을 강조했습니다.

아즈-자이디는 말했습니다: «이라크의 하늘과 주권은 상징이며, 우리는 어떤 측의 영공 침범이나 안보 훼손도 허용하지 않을 것입니다.»

그는 이라크가 국가 안보와 주권 보호에 노력하는 동시에, 자국의 영토나 영공이 이웃국가들에 대한 공격의 출발점이 되는 것을 허용하지 않을 것이라고 덧붙였습니다.

이라크 국군 최고사령관은 이 국가의 역할이 지역의 안보와 안정 강화에 기여한다고 강조했으며, 이라크 국군은 국가, 주권, 그리고 국가적 결정을 보호하는 견고한 요새라고 말했습니다.

마지막으로 아즈-자이디는 말했습니다: «방공은 이라크 하늘의 방패이자 주권의 첫 번째 방어선이며, 유능한 군대의 창설은 이라크 주권을 공고히 하고 독립적인 정치적·군사적 결정을 내릴 국가의 역량을 강화하는 기본적 기둥 중 하나입니다.»