안사르 알라 운동: 예멘 내전 가능성은 배제된다

아브나 통신이 알-마시라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 안사르 알라 운동의 고위 간부 중 한 명은 이 나라에서 내전이 발생할 가능성을 배제하고 현재 예멘의 전쟁은 사우디아라비아와 그 용병들에 대한 것이라고 강조했습니다.

«무함마드 알-파라흐»는 소셜 네트워크 X에 보낸 메시지에서 이렇게 적었습니다: «우리의 전투는 우리의 적인 사우디와의 전투이며, 이 전투에서 어느 쪽에서 발사되는 모든 총알의 책임은 사우디에게 있습니다.»

그는 덧붙였습니다: «예멘인의 내전은 존재하지 않습니다. 전쟁은 예멘과 사우디 사이의 것이며, 폭격은 사우디 군대 집결지를 목표로 합니다. 사우디 적이 명목상의 휴전을 선언하더라도, 그들이 병력 동원을 계속하고 예멘에 후견권을 강요하려 하는 한, 대결의 현실은 변하지 않을 것입니다.»

무함마드 알-파라흐는 강조했습니다: «우리 전쟁의 방향은 계속해서 사우디의 침략에 맞서는 것이며, 우리의 미사일도 계속해서 사우디아라비아의 시설을 겨냥할 것이고, 우리는 그 자신이나 그의 동원된 세력들이 예멘에서 행하는 어떠한 침략에도 맞설 준비가 되어 있습니다.»