아라그치: 프랑스는 "인권"에 대해 세계에 설교하는 것을 중단해야 한다

아브나 통신에 따르면, 세예드 압바스 아라그치 장관은 자신의 개인 페이지에 다음과 같이 썼습니다: «프랑스와 같은 국가들은 "인권"과 국제법에 대해 세계에 설교하는 것을 중단해야 합니다. 이는 노골적이고 수치스러운 위선입니다.»
그는 분명히 밝혔습니다: «가자 지구에서 이스라엘의 집단 학살과 이란에 대한 공격적인 공격에 대한 여러분의 지지는 여러분이 가지고 있다고 생각했던 어떠한 도덕적 우월성도 무효화시켰습니다.»
우리나라 외무장관은 프랑스와 같은 국가들이 인권에 대해 세계에 설교하는 것을 중단해야 한다고 강조했습니다.
아브나 통신에 따르면, 세예드 압바스 아라그치 장관은 자신의 개인 페이지에 다음과 같이 썼습니다: «프랑스와 같은 국가들은 "인권"과 국제법에 대해 세계에 설교하는 것을 중단해야 합니다. 이는 노골적이고 수치스러운 위선입니다.»
그는 분명히 밝혔습니다: «가자 지구에서 이스라엘의 집단 학살과 이란에 대한 공격적인 공격에 대한 여러분의 지지는 여러분이 가지고 있다고 생각했던 어떠한 도덕적 우월성도 무효화시켰습니다.»
Your Comment