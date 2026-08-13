아브나 통신에 따르면, 세예드 압바스 아라그치 장관은 자신의 개인 페이지에 다음과 같이 썼습니다: «프랑스와 같은 국가들은 "인권"과 국제법에 대해 세계에 설교하는 것을 중단해야 합니다. 이는 노골적이고 수치스러운 위선입니다.»

그는 분명히 밝혔습니다: «가자 지구에서 이스라엘의 집단 학살과 이란에 대한 공격적인 공격에 대한 여러분의 지지는 여러분이 가지고 있다고 생각했던 어떠한 도덕적 우월성도 무효화시켰습니다.»