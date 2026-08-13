타에브: 호르무즈 해협에서 미국의 새로운 침공 시도는 실패했다

아브나 통신에 따르면, 호자톨에슬람 왈모슬레민 호세인 타에브 신임 바시즈 조직 책임자는 오늘 아침 시아파 마르자 알-타클리드(모범 권위자) 및 학자들을 만나기 위해 성지 도시 콤으로 여행했습니다.

그는 지도자 전문가 회의 의원이자 테헤란 임시 금요일 이맘인 아야톨라 세예드 아흐마드 카타미와의 면담에서 "이라크에서 순교한 지도자의 장엄한 장례식에서 이라크 국민의 광범위한 참여 속에 우리의 지역적 힘이 과시되었습니다"라고 말했습니다.

그는 "미국인들은 이 장례식에서 이슬람 혁명의 힘을 목격했고, 이라크인들 또한 이렇게 많은 인파가 이 의식에 참석할 것이라고 생각하지 못했다고 밝혔습니다"라고 덧붙였습니다.

바시즈 조직 책임자는 "적들은 한 개인이 자신의 국민과 지역 민족들 사이에서 누리는 이러한 인기를 어떤 공식으로도 계산할 수 없다는 것을 깨달았고, 이 인기는 세계에 잘 보여졌습니다"라고 말했습니다.

그는 "이 공식들을 깨기 위해 그들은 다시 호르무즈 해협에서 또 다른 전쟁을 일으키고 새로운 침공을 시도했지만, 하느님의 은총으로 이란인들은 공군도 해군도 없다고 주장하는 미국인들은 다시 실패했습니다"라고 밝혔습니다.

타에브는 "오늘 여러분은 호르무즈 해협이 이슬람 공화국의 관리와 통제 아래 있으며, 우리나라는 완전한 안전 속에서 자국의 길을 계속 걸어가고 있음을 보십니다"라고 말했습니다.