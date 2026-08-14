미국 관리: 이란에 대한 우리의 전례 없는 압박은 계속될 것이다

ABNA 통신이 알자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 미국 에너지 장관은 이란에 대한 근거 없는 비난을 제기하며 테헤란의 전략을 실패작으로 묘사하고 "이러한 상황의 지속은 이란 체제의 붕괴로 이어질 수 있다"고 주장했습니다.

그는 또한 워싱턴이 매일 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 정확한 수를 파악하고 있다고 주장했습니다.

한편, 미국 재무장관은 자국이 이란에 대해 전례 없는 조치를 취할 의도라고 발표했습니다.

세계 에너지 위기를 언급하며 그는 "이란과의 전쟁은 에너지 가격을 일시적으로 상승시켰으며, 이러한 가격은 하락할 것으로 예상된다"고 말했습니다.

미국 재무장관은 또한 이란에 대한 이른바 '최대 압박' 캠페인의 지속을 발표했으며, 이러한 조치들은 전 세계적으로 이란과 관련된 은행 계좌와 암호화폐를 표적으로 삼을 것이라고 말했습니다.