예멘 안사룰라 지도자: 성 꾸란 모독은 시오니스트의 악한 본질을 보여준다

ABNA 통신이 알-마시라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 예멘 안사룰라 지도자 사예드 압둘말리크 바드루딘 알-후티는 시오니스트들의 성 꾸란 모독에 대한 응답 연설에서 시오니스트-미국의 꾸란 모독 반복은 모든 신성한 원칙에 대한 시오니스트들의 공개적 적대감과 신의 메시지에 대한 그들의 혐오를 보여준다고 밝혔습니다.

그는 시오니스트 유대인과 그 추종자들이 성 꾸란에 대해 가지는 문제는 그 가르침의 순수함과 고귀함에 있다고 강조했습니다. 왜냐하면 그들 자신이 불순물과 오염으로 가득 차 있기 때문입니다.

알-후티는 암흑의 시오니스트들은 꾸란이야말로 그들의 진실을 인간 사회에 폭로하고 사회를 그들의 방황으로부터 보호하는 것임을 알고 있다고 말했습니다.

그는 시오니스트와 그 지지자들은 꾸란이 올바른 인도자를 폭군에 대한 복종으로부터 보호하고 지상에서 그들의 대리자 역할을 수행하도록 그들을 고양시킨다는 것을 알고 있다고 지적했습니다.

안사룰라 지도자는 유대인들이 성 꾸란에 대해 가지는 문제는 삶에 정의를 실현하는 그 가르침에 있다고 말했습니다. 이는 그들 자신이 폭정, 야만, 범죄, 불의로 가득 찬 것과 같은 정도입니다.