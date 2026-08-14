에브라힘 아지지: 지역 불안정은 이란의 단호한 대응에 직면할 것이다

ABNA 통신에 따르면, 에브라힘 아지지 국회 국가안보대외정책위원회 부위원장은 자신의 소셜 미디어 계정에 다음과 같이 적었습니다: «여러분이 이슬람의 적들에게 굴복하는 한, 여러분의 주권은 위험에 처할 것이고 국가적 위상은 약화될 것입니다».

그는 덧붙였습니다: «외부 영향력에 의존함으로써 발생하는 어떠한 지역 불안정도 필연적으로 이란의 단호하고 확고한 대응을 촉발할 것입니다».