ABNA 통신, 국제 그룹: 저명한 미국 분석가 파리드 자카리아는 워싱턴 포스트 지에 기고한 글에서 이란 전쟁을 «초강대국의 신뢰도 낭비»의 사례로 묘사하고, 도널드 트럼프의 정책으로 인해 미국의 동맹국들이 그 어느 때보다 워싱턴으로부터 독립적인 안보 체제를 구축하는 것을 고려하게 되었다고 믿고 있다.

자카리아는 사우디아라비아, 터키, 파키스탄 간의 메카 공동 방위 협정을 언급하며, 이 협정은 과거 몇 년 동안 서로 심각한 경쟁자였던 국가들 사이에 체결되었다고 쓴다. 그의 견해로는 이들 국가의 접근에 있어 중요한 요인은 트럼프와 그의 약속에 대한 신뢰 하락이다.

이 미국 작가는 이란 전쟁이 초강대국이 어떻게 자신의 신뢰도를 낭비할 수 있는지 보여주었다고 강조한다. 그는 테헤란과의 합의가 임박했다는 트럼프의 반복적인 발언을 언급하며, 6월 중순까지 이란과의 합의가 가까워졌다고 최소 38번 선언되었지만, 최근 이란 소식통이 로이터에 협상이 «전혀 진전되지 않았다»고 말했다고 쓴다.

자카리아는 또한 호르무즈 해협에 대한 미국의 «완전한 통제»라는 트럼프의 주장을 언급하며, 선박 추적 데이터에 따르면 최근 하루에 이 해협을 통과한 선박은 단 14척에 불과했으며, 전쟁 전에는 하루 130척 이상이었다고 쓴다.

워싱턴 포스트에 따르면, 핵심 문제는 트럼프의 언변 스타일을 넘어 미국 권력의 핵심, 즉 그 신뢰도에 관련된다. 자카리아는 미국이 지난 80년 동안 항공모함, F-35 전투기, 경제력과 함께 또 다른 중요한 자본을 구축해 왔다고 믿는다: 워싱턴의 약속이 안정적이고 신뢰할 수 있다는 동맹국들의 신뢰이다.

그러나 그의 견해로는 트럼프의 예측 불가능한 행동은 동맹국들로 하여금 더 순종하기보다는 더 큰 독립성과 대안 구축을 향해 움직이게 하고 있다.