조 켄트: 재앙이 발생하기 전에, 이란과의 대결에서 철수해야 한다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 미국 국가대테러센터 전 소장 조 켄트는 워싱턴의 이란 정책을 비판하며 소셜 네트워크 X에 메시지를 게재하여 다음과 같이 강조했습니다: «이 상황은 대통령(트럼프)으로 하여금 갈등에 다시 휘말리거나 패배를 안고 철수하는 것 중 하나를 선택하게 합니다. 2020년, 트럼프 대통령은 현명하게도 탈레반과 협정을 체결하여 2021년 4월 또는 5월에 아프가니스탄에서 철수할 수 있게 했습니다. 바이든이 집권했을 때, 그는 9/11 테러 20주년까지 아프가니스탄에 우리 군대를 유지하기로 결정했습니다. 왜냐하면 그는 '자신의 조건에 따른' 상징적 철수를 원했고, 자신의 오만함을 충족시키는 것 외에 다른 실제적인 이유는 없었기 때문입니다.»

미국 국가대테러센터 전 소장은 이어 덧붙였습니다: «이제 우리는 트럼프 대통령이 이란과 관련하여 자신을 위해 유사한 함정을 준비하고 있는 것을 목격하고 있습니다. 트럼프는 이 전쟁(미국의 이란에 대한 불법적 침략)이 군사적 해결책이 없으며, 이란 측도 외교(협박과 반복적인 배신을 동반한)를 거부했다는 것을 알고 있습니다. 트럼프 대통령은 우리 군대를 이란의 미사일과 드론 사정거리 내에 두면서, 갈등 재개 시기를 우리가 통제할 수 있다고 가정하고 있습니다. 바이든 역시 자신이 원하는 결과를 얻을 때까지 탈레반이 아프가니스탄에서 우리를 공격하는 것을 막을 수 있다고 생각했고, 그 동안 아프가니스탄에 있는 우리 군대를 위험에 방치했습니다. 탈레반은 약속을 지키지 않았고, 그 결과 우리는 최정예 전사 13명을 잃었으며, 1년 전에 종결하기로 결정했던 전쟁에서 손실과 굴욕을 안고 철수할 수밖에 없었습니다.»

조 켄트는 이어 덧붙였습니다: «트럼프 대통령은 2021년 바이든의 그릇된 자부심과 현재 이란에 대해 동일한 실수를 반복하고 있는 점을 숙고해야 합니다. 군대를 이란의 사정거리 내에 두는 것은 이란에게 우위를 주며, 그들의 조건으로 다시 전쟁에 휘말리게 할 수 있습니다. 재앙이 발생하기 전에 이 상황에서 철수할 때입니다. 이 상황에 머무르는 것은 승리를 가져오지 않습니다. 그러니 지금 당장 철수하고, 함정을 피하고, 게임의 규칙을 재정의하십시오.»