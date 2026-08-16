ABNA 통신의 보도에 따르면, 시오니스트 신문 마아리브는 미국 대통령 도널드 트럼프의 시오니스트 정권 총리 베냐민 네타냐후의 국내 정치적 계산에 대한 증가하는 조바심에 관한 보도를 게재했습니다.

이 히브리어 신문은 미국이 자국의 지역 의제가 장애물에 직면하는 것을 허용하지 않을 것이며, 곧 이스라엘을 중동에서 계획된 합의 지연의 책임자로 간주할 수 있다고 주장했습니다.

보도에 따르면, 레바논 남부에서의 최근 충돌(이스라엘 군인 부상과 레바논 민간인 사망 초래)은 베이루트와 텔아비브 간의 입장 차이를 상기시켰습니다. 시오니스트 정권이 레바논 남부에 자국 군대의 계속적인 주둔을 주장하는 반면, 워싱턴은 이러한 입장이 프레임워크 합의를 방해한다고 생각합니다. 미국 행정부는 이스라엘의 단계적 철수를 요구하며, 레바논 남부에서의 이스라엘의 영구적 군사 주둔이 합의에 명시된 의무와 모순된다고 경고합니다.

트럼프의 야망은 레바논을 훨씬 넘어섭니다. 그것들은 광범위한 목표 목록을 포함합니다: 가자 평화 위원회 계획 추진, 시리아와의 안보 협정 체결(워싱턴은 이스라엘의 강한 비판에도 불구하고 줄라니 정권에 투자하고 있음), 이란 위기의 교착 상태 돌파, 이스라엘과 사우디아라비아 간의 정상화 합의 달성 등.