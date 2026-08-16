예멘 최고정치위원회 위원의 리야드에 대한 강력 경고

ABNA 통신이 알-마시라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 예멘 최고정치위원회 위원 압둘아지즈 빈 합투르는 계속되는 군사적 움직임과 국가 내 새로운 방정식을 강요하려는 시도에 대해 경고하면서, 이 방향의 어떤 행동도 예멘, 그 안보 및 주권을 보호하기 위한 필요한 대응에 직면할 것이라고 선언했습니다.

빈 합투르는 사우디아라비아의 계속되는 움직임을 언급하며 이러한 조치를 긴장 고조 과정의 일부로 간주하고 말했습니다: «이전에도 예멘에 대해 경제적, 정치적 압박과 엄격한 봉쇄가 가해졌습니다; 이는 긴장 고조 옵션이 여전히 테이블 위에 있음을 보여줍니다.»

그는 또한 지역 세력과 단체를 통해 갈등을 예멘 내부로 옮기려는 시도에 대해 경고하고 강조했습니다: «이러한 도구의 사용은 그러한 행동의 결과에 대한 사우디아라비아의 책임을 없애지 않을 것입니다.»

예멘 최고정치위원회 위원은 분명히 밝혔습니다: «예멘의 영토가 갈등과 대결을 위한 열린 장이 되고, 그 동안 사우디아라비아의 영토와 이익이 이 대결의 결과로부터 안전하게 남아 있을 수 있다는 것은 받아들일 수 없습니다.»