악시오스: 미국, 바르자니에게 테헤란-워싱턴 회담 주최 요청

ABNA 통신의 보도에 따르면, 악시오스 웹사이트는 5월 중순에 이란과의 갈등(테헤란-워싱턴) 종식을 위한 합의를 도출하려고 했던 미국 협상가들이 비공식적인 소통 채널을 구축하기 위해 한 인물을 선택했다고 주장했습니다. 그 인물은 "네치르반 바르자니" – 이라크 쿠르드족 지역 대통령이었습니다!

악시오스는 주장합니다: 이 접촉의 세부 사항을 아는 두 소식통에 따르면, 개버드(전 미국 국가정보국 국장)는 바르자니에게 백악관이 그가 소통에 도움을 줄 수 있다고 믿고 있다고 말했습니다. 4명의 미국 대통령에게 중동(서아시아) 고문으로 봉사한 브렛 맥거크는 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다: "네치르반 바르자니는 실용적이고 문제 해결 능력이 있는 사람입니다. 그는 지역 전체에서 존경받으며 테헤란과 워싱턴 모두에서 거의 모든 사람을 알고 있습니다. 그는 어렵고 긴급한 상황에서 연락하는 사람입니다."

해당 사이트는 덧붙였습니다: 소식통은 개버드가 바르자니에게 이 접촉이 트럼프 대통령과 J.D. 밴스 부통령의 승인을 받아 이루어졌다고 강조했다고 밝혔습니다. 바르자니는 개버드의 요청에 동의했습니다. ... 미국은 바르자니에게 아르빌에서 미국과 이란의 고위 협상가 간 비밀 회담을 주최해 줄 것을 요청했습니다. 소식통은 바르자니가 이란 측과 다시 대화하고 이 메시지를 전달했다고 밝혔습니다. 이란 측은 제안을 거부하지 않았지만 자신들의 안보에 대해 우려했습니다. 그들은 모사드가 이라크 쿠르드족 지역에 수많은 요원과 자원을 보유하고 있다고 믿었으며, 이스라엘인(시오니스트)들이 아르빌이나 왕복 경로에서 자신들을 암살하려 할까 걱정했습니다. 아르빌 회담은 결국 열리지 않았습니다.