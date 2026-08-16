알-마야딘: 수십 척의 선박들이 호르무즈 해협 통과를 위한 이란의 허가를 기다리고 있다

ABNA 통신에 따르면, 알-마야딘 특파원은 호르무즈 해협에서 수십 척의 선박과 유조선들이 호르무즈 해협 깊은 곳에 위치해 있으며 이란 이슬람 혁명 수비대 해군의 통과 허가를 기다리고 있다고 전했습니다.

그는 말했습니다: «이란과 오만 간의 진행 중인 협상에 따라 남쪽 항로는 폐지될 것입니다. 모든 유조선은 혁명 수비대 해군과 협조해야 합니다. 대부분의 선박들은 호르무즈 해협 통과 시 이란 항로를 이용했습니다.»

영국 해상 무역 운영 센터는 최근 보고서에서 7일 동안 호르무즈 해협을 통과한 선박이 입항 및 출항 모두 합쳐 151척에 불과하다고 발표했습니다.

이 보고서에 따르면, 2월 28일 미국의 이란에 대한 전쟁 도발 시작 이후 호르무즈 해협 및 인접 해역에서 선박 피해에 관한 56건의 보고가 기록되었습니다. 그러나 이 통계는 최근 두 차례의 공격을 포함하지 않습니다.

보고서에 따르면, 미국이 임시 대체 통로로 제시한 오만 연안의 호르무즈 해협 남쪽 회랑은 여전히 가장 위험한 통과 지역으로 간주되며, 센터가 7월 6일 이후 보고한 발사체 공격 사건 18건 중 16건이 이 항로에서 발생했습니다.

호르무즈 해협 규정과 관련하여 중요한 점은, 이란 관리들이 언급한 대로 미국 국기를 게양한 선박의 통과는 단 한 건도 기록되지 않았다는 것입니다. 가장 많이 통과한 선박 유형은 정제된 석유 유도체를 운송하는 석유 제품 유조선이었습니다.