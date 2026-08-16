갈리바프: 우리는 전쟁에서 군사적, 정치적 측면 모두에서 승리했다

ABNA 통신에 따르면, 이슬람 협의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프는 일요일 저녁(모르다드 24일)에 열린 국회 기자단과의 회동에서 라비 알-아우왈월의 도래를 축하한 후 다음과 같이 말했습니다. «이 행사에 대해 알게 된 후, 전쟁 상황에도 불구하고 저는 항상 그렇듯이 여러분, 사랑하는 형제 자매들과 함께하는 자리에 참석하지 않을 수 없도록 노력했고, 여러분께 감사드립니다. 여러분은 정말로 12일 전쟁과 라마단 전쟁 모두에서 훌륭히 활약하고 임무를 다했기 때문입니다.»

갈리바프는 강조했습니다. «오늘날 우리는 미국과 시오니스트 정권이 앞장선 불공정한 전쟁 속에 있지만, 우리 국민은 용감하게, 남성답게, 그리고 순수하게 맞서 싸웠습니다. 그리고 저는 봉사자로서, 그리고 업무의 세부 사항을 잘 아는 형제로서 온 마음을 다해 말합니다. 우리는 이 전쟁에서 진정한 의미로 군사적, 정치적 측면 모두에서 승리했습니다.»

갈리바프는 말했습니다. «전쟁 중 제 인터뷰 중 하나에서 저는 미국과 시오니스트 정권의 군대를 격멸했다는 의미가 아니라, 미국과 이스라엘이 명확하고 확고한 목표를 가지고, 9개의 구체적이고 공식적으로 선언되었으며 문서화되고 반복된 목표를 가지고 우리를 공격했지만, 그 어떤 목표도 어떤 수준에서도 달성하지 못했다는 점을 지적했습니다. 이것은 미국과 시오니스트 정권에게 가장 큰 절대적 패배이며, 우리에게는 큰 승리입니다.»

그는 이란과 미국 간의 양해각서가 외교 분야에서 승리를 공고히 하는 자부심과 승리의 문서라고 칭하며 덧붙였습니다. «이 영광스러운 군사 및 외교적 승리는 각성한 국민의 노력으로 이루어졌습니다. 왜냐하면 이란 국민이 첫날부터 현장에 나섰고, 모든 취향, 종교, 교파, 그리고 모든 민족으로부터 온 9천만 명의 단단한 핵심이 완전한 의미로 일어나 이슬람 공화국, 그들의 땅, 그리고 혁명을 영광스럽게 수호했기 때문입니다.»