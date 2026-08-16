군사령부: 적들을 완전히 격파할 때까지 물러서지 않겠다

ABNA 통신에 따르면, 군사령부는 자랑스러운 석방된 포로들의 귀환 기념일을 기리며 이 축복받은 날을 모든 희생자들과 그들의 숭고한 가족들에게 축하합니다.

8년간의 신성한 방어는 이란인들의 자부심, 성장, 용기, 그리고 긍지의 황금 페이지로서, 이슬람 혁명의 영광스러운 역사 속에서 자아신뢰, 자유애호, 폭압 투쟁, 지도자 수호, 그리고 통찰력의 상징이 되었습니다. 그들은 지도자의 부름에 응답하여 이슬람 혁명의 적들의 침략에 용감히 맞서고 이슬람의 존엄과 권위를 구현했습니다. 석방된 포로들은 그 시대의 정수처럼 빛납니다. 이제 그 영웅적인 세대가 남긴 신성하고 귀중한 인내와 저항의 유산은 37년이 지난 후 튼튼하고 깊이 뿌리내린 나무로 성장했으며, 존엄하고 자유로운 젊은이들의 손에 도달했습니다. 그들은 순교한 지도자(그의 영혼이 성결하시길)와 이슬람 혁명의 위대한 지도자이신 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이 성하(그의 그늘이 영원하시길)의 부름에 응답하여 세계에서 가장 잘 무장된 군대인 범죄 미국에 맞서 그들의 파산한 지도자들을 굴복시켰습니다.

이 귀중하고 값진 유산은 항상 이슬람 이란의 영웅적이고 각성한 민족의 정의 추구와 폭압 투쟁을 증언하며, 그들은 160일이 넘는 밤낮을 군대 내 자녀들을 지원하면서 순교한 이맘의 순수한 피에 대한 복수를 외치고 있으며, 테러 미국이 주도하는 세계 패권 체제와 오만주의의 횡포와 탐욕에 맞서 군대의 확고함, 권위, 그리고 저항을 강조하고 있습니다.

군사령부는 인내하고 참을성 있으며 각성한 이슬람 이란 민족의 강철 같은 의지와 확고하고 흔들림 없는 결심에 감사하며, 지역 내 미국-시오니스트 적들을 완전히 격파하고 영웅적인 이란 민족의 권리를 되찾고 적이 항복할 때까지 물러서지 않을 것이며, 침략적인 미국에 맞서 국민의 정당한 요구와 우리 사랑하는 지도자의 요구에 굳건히 서겠다고 약속합니다.