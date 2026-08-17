쿠슈너: "우리와 하마스의 만남은 '매우 우호적'이었다"

ABNA 통신사의 보도에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령의 수석 보좌관이자 사위인 재러드 쿠슈너는 폭스 뉴스와의 인터뷰에서 이스라엘의 우려가 수용 가능하다고 주장하면서, 텔아비브가 이러한 우려를 제기했고 워싱턴이 이를 검토하고 이 계획에 대한 일부 오해를 해소할 수 있었다고 덧붙였습니다.

그는 주장을 이어가며 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리와 가자 지구 무장 해제에 관한 협상에서 상당한 진전이 있었다고 덧붙였습니다.

쿠슈너는 다시 한 번 텔아비브 정권을 전면 지지하며, 임박한 위협이 존재할 경우 미국은 이스라엘의 자위권을 제한하지 않을 것이라고 주장했습니다.

그는 또한 "30일 안에 진전을 볼 수 있을 것이며, 60일에서 90일 사이에 무기 철수 과정이 시작되고 진전이 있기를 희망합니다."라고 말했습니다.

쿠슈너는 계속해서 하마스와의 만남이 "매우 우호적"이었으며 그들이 올바른 말을 했기 때문에 이를 증명할 기회를 줄 것이라고 말했습니다.

그는 "하마스가 올바른 말을 했다"는 자신의 발언을 반복하면서도, 팔레스타인 국민의 권리를 정당하게 추구하는 이 저항 운동을 테러 단체로 규정하며 "그러나 그러한 범죄를 저지른 테러 단체를 신뢰하기는 어렵습니다."라고 주장했습니다.

쿠슈너는 "모든 것은 하마스의 행동과 실제 조치에 달려 있을 것"이라고 말하며 "그들이 발언에 있어서 진실되기를 바랍니다."라고 말했습니다.

그는 또한 "진전이 매우 빨리 이루어질 수도 있지만, 양측의 협력이 필요하며 우리가 앞으로 나아갈 수 있기를 희망합니다."라고 말했습니다.

이와 관련하여 이름이 밝혀지지 않은 미국 관리가 악시오스에 쿠슈너가 네타냐후에게 자신과 트럼프의 중동 특사 스티브 위트코프의 하마스 지도자들과의 마지막 만남이 모든 이스라엘인 포로 석방을 포함하는 합의로 이어졌다고 전했다고 보도했습니다.

이 미국 관리는 또한 쿠슈너가 네타냐후에게 하마스 지도자들의 무장 해제 준비에 대한 견해를 직접 듣는 것이 중요하다고 강조했다고 덧붙였습니다.