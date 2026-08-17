트럼프: "우리는 오만과 매우 쉽게 교류했다; 이란과 합의 직전이 아니다"

ABNA 통신사가 폭스 뉴스를 인용하여 보도한 바에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 오늘(화요일) 기자의 질문 "오만이 호르무즈 해협 재개통을 방해하면 강력하게 폭격하겠다고 하셨습니다. 전략적 파트너인 오만에 대한 인내심이 바닥났다고 말씀하실 수 있습니까?"에 대해 다음과 같이 답변했습니다: "그들이 아주 잘 행동했다고 생각하지는 않지만, 우리는 다른 일들과 마찬가지로 그들과 매우 쉽게 교류했습니다."

미국 대통령은 계속해서 테헤란 핵 프로그램의 평화적 성격을 고려하지 않고 이전 주장을 반복하며 "이란은 핵무기를 가질 수 없으며 결코 가지지 못할 것입니다! 그들은 합의를 원하지만, 제가 필요하다고 생각하는 종류의 합의는 아닙니다!"라고 주장했습니다.

그는 다시 호르무즈 해협을 통제하려는 자신의 바람을 반복하며 "우리는 호르무즈 해협을 통제하고 있습니다! 우리는 그곳을 봉쇄했습니다."라고 주장했습니다.

그는 이란에 대한 군사적 침략이 세계에 미치는 경제적 영향과 결과를 축소하려고 하며 "유가는 하락하고 있으며, 나는 우리가 하고 있는 것 이상을 하고 싶습니다."라고 주장했습니다.

트럼프는 또한 테헤란과 워싱턴 간의 휴전 양해각서에 대해 "미국은 이란과의 양해각서 연장을 추구하지 않습니다."라고 주장했습니다.

미국 대통령은 이란과의 전쟁에서 워싱턴을 지원하지 않는 한국을 비판하며 "한국 대통령에게 전화해서 '이란 문제에 대해 우리를 도와주지 않겠습니까? 우리는 도움이 필요 없으니 원한다면 말씀하세요.'라고 했습니다. 그는 '아니요, 감사합니다.'라고 했습니다. 제가 '무슨 뜻이죠? 우리는 거기에 3만 9천 명의 군인이 있어서 김정은으로부터 여러분을 보호하고 있는데, 여러분은 이란 문제에 대해 우리를 돕지 않으시겠다는 겁니까? 이상하군요. 왜 우리가 여러분을 돕는 데 신경을 써야 합니까? 한국 방어에는 수십억 달러가 듭니다.'라고 말했습니다."라고 말했습니다.

트럼프는 북한 지도자에 대해 "우리는 함께 시간을 보냈습니다. 저는 그를 이해합니다. 그도 저를 이해합니다. 그는 어떤 사람을 좋아하지 않았지만, 저는 그와 매우 잘 지냅니다."라고 말했습니다.

미국 대통령은 항공모함 "에이브러햄 링컨"의 위기 상황에 대한 최근 논란에 대해, 함선이 오랫동안 해상에 있었지만 승조원들이 충분한 식량을 가지고 있다고 주장했습니다.