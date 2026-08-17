이즈디: 미국과 나토는 이란을 격파하기 위해 왔다; 지역은 적의 쇠퇴를 목격할 것이다

ABNA 통신사의 보도에 따르면, 모스타파 이즈디 중장(혁명수비대 총사령관 대리)은 오늘(화요일) 기자들을 기리는 행사에서 이란 사회에서 미디어의 역할 중요성을 언급하며 "기자들은 인지전의 사령관으로서 현장에서 역할을 수행하고 있다"고 말했습니다.

그는 라마단 전쟁이 세계적, 지역적, 그리고 심지어 우리나라 무대에 새로운 상황을 만들었다고 말하며 "다시 말해, 우리는 우리의 지도자이자 스승이신 아야톨라 하메네이 성하, 세이드 알리 하메네이의 고통스러운 순교가 사회에 가져온 이 수준에 서 있다"고 덧붙였습니다.

혁명수비대 총사령관 대리는 발생한 "사명(베에사트)"에는 해석이 있으며, 이 사명은 인간의 내면적 사명의 결과라고 강조하며 "이슬람 혁명의 문화적·인지적 활동은 이 사명을 통해 사회에서 나타났고, 이슬람 혁명 최고 지도자의 순교 후 거의 10일 동안 이 깨어난 사회가 혁명을 떠맡은 것은 매우 주목할 만하다. 이 운동에는 세계가 주목할 만한 개념들이 포함되어 있다. 이슬람 혁명은 물질주의를 기초로 하는 많은 학파와 달리 세계에 대한 영적 해석을 제공하며, 물질적 혜택과 함께 인간의 영적·도덕적 자유도 제기한다"고 덧붙였습니다.

이즈디 중장은 혁명의 기본 원칙이 이슬람 체제 운동의 기초라고 강조하며 "이 체제의 매력은 하드 파워에 있는 것이 아니라, 이슬람 혁명의 매력은 미디어 관계자 및 인지전과 미디어 전쟁 활동가인 여러분이 수행해야 할 사명인 운동에 있다. 이 체제는 세계의 민족들 속에서 움마의 이맘이 제기한 것을 실현하는 데 성공했다. 이맘(그의 위에 하나님의 자비가 있기를)은 '이슬람 혁명은 지역에서 대폭발의 서곡이다'라고 말했다"고 밝혔습니다.

그는 "적들은 이란을 약화시키기 위해 많은 음모를 꾸몄지만, 이란은 약화되지 않았을 뿐만 아니라 더 강력하게 무대에 등장했다"고 말했습니다.

혁명수비대 총사령관 대리는 "이 국민의 귀중한 운동과 우리의 소프트 및 인지적 영역의 다양한 무대에서의 활동 이후 적에게 격추된 항공기의 수는 200대를 넘었으며, 이 운동은 지역 및 세계 수준에서도 영향을 미치고 결과를 가져왔다"고 발표했습니다.

이즈디 중장은 "세계 최대 군사 강국과 나토의 후방이 이란 이슬람 공화국과의 전쟁에 돌입했지만, 이슬람 체제는 견뎌내고 적들에 맞서 굳건히 버텼다"고 말했습니다.