네타냐후의 크네세트 선거 경쟁자: "카타르는 이스라엘의 적"

ABNA 통신에 따르면, 점령지에서 다가오는 선거에서 현 총리인 베냐민 네타냐후의 경쟁자인 시온주의 정권의 전 총리 나프탈리 베네트는 이렇게 말했습니다. "카타르는 복잡하거나 부정적인 나라가 아니라 적입니다. 카타르가 적이라는 것을 이해하지 못하는 사람은 이스라엘을 지도할 수 없습니다."

그는 또한 "보안 기관들은 카타르의 영향력이라는 끔찍한 위험에 대해 이스라엘 내각에 경고하고 이 나라와의 안보 거래를 중단하지만, 텔아비브의 정치 지도부는 여전히 우리에게 해를 끼치는 이 반유대주의 암종의 위험에 대해 눈을 감고 있습니다."라고 덧붙였습니다.

네타냐후의 선거 경쟁자는 "미래 내각에서 우리는 카타르를 적국으로 선언하고, 이스라엘의 여러 부분으로 전이(전이암)를 보내고 심지어 총리실에까지 도달한 이 암종을 우리 가운데서 뿌리 뽑을 것입니다."라고 말했습니다.

카타르가 네타냐후 내각과 가깝다는 베네트의 주장에도 불구하고, 도하는 하마스를 포함한 팔레스타인 저항 단체들과 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다.