하마스: 점령군이 가자 협정 이행 지연의 책임자

ABNA 통신이 알자지라 TV를 인용해 보도한 바에 따르면, 팔레스타인 이슬람 저항 운동(하마스)은 이 운동의 정치국 대표 칼릴 알-하이야가 중재자, 휴전 보증국, 이집트 지도부와의 회담에 대해 팔레스타인 단체 지도자 및 대표자들에게 정보를 제공했다고 밝혔습니다.

하마스는 또한 이 운동의 정치국 대표와 팔레스타인 단체 지도자 및 대표자들이 협정 이행에서 도달한 합의를 부인함으로써 점령 정권이 그 이행 지연에 책임이 있음을 지적했다고 덧붙였습니다.

이 보고서에 따르면 알-하이야와 팔레스타인 단체 지도자 및 대표자들은 민족적 참여와 민주주의 원칙에 기반한 팔레스타인 내부 구조 정비 과정을 계속할 것을 강조했습니다.

하마스는 또한 알-하이야와 팔레스타인 단체 지도자 및 대표자들이 현재의 도전에 대처하기 위한 포괄적인 국가 전략 수립의 필요성을 강조했다고 발표했습니다.

주목할 점은 알-하이야가 하마스 지도자들의 고위 대표단과 함께 이집트 관리들과 협의를 위해 일요일 카이로로 출발했다는 것입니다.