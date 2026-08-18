ABNA 통신에 따르면 CNN은 미 해군 구축함 "벤폴드"가 지난달 에너지 및 전력 공급 시스템 고장으로 인해 사용 가능한 화장실, 주방 서비스, 냉방 시스템 없이 꼬박 4일을 보냈다고 발표했습니다.

이 네트워크는 이 사건이 남중국해에서 발생했으며, 해당 지역의 기온이 매우 높다고 지적했습니다.

제7함대 대변인 매튜 코머는 이 "벤폴드" 구축함에서의 사건이 7월 24일 해당 함정이 인도양 및 태평양 지역에서 일상 작전을 수행 중일 때 발생했다고 말했습니다.

코머는 약 1만 톤의 이 전투함에서 자동 기동 능력 상실 외에도 주방 서비스, 화장실, 냉방, 식수 공급이 중단되었다고 설명했습니다.

이 사건 발생 후 20일 이상이 지났지만, 이 대변인의 진술에 따르면 이 전투함의 정전 원인은 여전히 조사 중입니다.

이 사건은 중동에서 200일 이상 중단 없이 해상에 머물렀던 항공모함 "에이브러햄 링컨"의 미군 병력 정신 건강 악화에 대한 보도 이후 미 해군이 증가하는 여론의 압박에 직면하고 있는 시기에 발생했습니다.