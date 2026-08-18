ABNA 통신에 따르면 르몽드는 중동 지역이 항상 미국 대통령들의 성과를 결정하고 평가하는 기준이 되어 왔으며, 트럼프의 경우 이러한 성과가 만족스럽지 못하고 계획된 조치가 부족했다고 보도했습니다.

이 보고서에 따르면 이 백악관의 주인은 2년도 안 되어 실패로 가득 찬 성적표를 내놓았습니다. 이러한 맥락에서 특히 미국과 시온주의 정권의 이란에 대한 전쟁 선동을 언급할 수 있습니다. 이 전쟁의 결과는 워싱턴이 자신의 힘과 능력을 보여주려는 바람과 완전히 반대되는 것이었으며, 궁극적으로 호르무즈 해협 봉쇄 위기와 미국의 후퇴로 이어졌습니다.

르몽드는 또한 페르시아만 아랍 국가들의 압력과 미국의 무기 비축량 감소에 대한 우려가 이란에 대한 재공격 위협에서 트럼프의 후퇴에 영향을 미쳤다고 지적했습니다. 이 후퇴는 지역 안보 보증인이라는 미국의 위상을 약화시켰고 사우디아라비아, 파키스탄, 터키가 3자 협정에 서명하도록 했습니다. 이 조치는 지역 국가들의 미국에 대한 신뢰 하락을 보여줍니다.

팔레스타인 문제에 있어서도 트럼프는 또 다른 위기에 직면해 있습니다. 그는 시온주의 군대를 가자 지구에서 철수시키지 못했으며, 이는 가자 재건을 위한 트럼프의 계획 실행을 어렵게 만듭니다. 미국 대통령은 극단주의 정착민들에 대한 제재를 해제함으로써 중동 정책에서 모순을 보여주었습니다.