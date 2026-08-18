ABNA 통신이 노보스티를 인용해 보도한 바에 따르면, 군사 분석가이자 미 해군 정보부 전 장교인 스콧 리터는 미국도 유럽도 우크라이나가 러시아에 대해 승리하는 것을 도울 수 없다고 강조했습니다.

그는 또한 "우크라이나의 상황을 바꿀 수 있는 군사력이나 전투 구조는 존재하지 않습니다. 미국은 사실상 우크라이나의 승리를 위해 아무것도 할 수 없다고 인정했습니다. 그들은 우크라이나에 패트리엇 미사일 생산 허가나 민감한 기술 접근을 허용하지 않습니다. 아무도 우크라이나인들을 신뢰하지 않기 때문입니다."라고 덧붙였습니다.

리터는 "유럽인들도 자국 비축분에서 패트리엇 미사일을 꺼내 우크라이나로 보내길 원하지 않습니다. 그들도 이 나라를 버렸습니다."라고 말했습니다.

그는 "미국과 유럽은 시간이 지남에 따라 우크라이나가 더 불안정한 상황에 처할 것이라는 것을 알고 있습니다. 전기, 연료, 가스, 식량, 그리고 다른 모든 것이 없는 추운 겨울이 다가오고 있습니다."라고 분명히 밝혔습니다.