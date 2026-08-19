ABNA 통신사 보도에 따르면, 이라크 "사이이드 알-슈하다" 대대의 사무총장 아부 알라 알-왈라이는 소셜 미디어 게시물에서 이라크는 자국 석유를 판매할 수 있지만, 이라크 정부는 자국 석유 수입을 처분할 권리가 없다고 말했다. 이는 이라크 자산이 미국 점령군의 통제 하에 있기 때문이다.

그는 이라크 항공기가 국가에 많은 비용을 지출하지만, 미국의 허가 없이는 이라크 하늘을 비행할 수 없으며, 이는 이라크 영공이 점령되었음을 보여준다고 덧붙였다.

이 "사이이드 알-슈다" 대대의 고위 간부는 또한 미국이 이라크가 터키나 이란으로부터 전력을 구매하는 것을 허용하지 않으며, 이 국가가 중국과 협정을 체결하는 것도 허용하지 않는다고 지적했다.

알-왈라이는 계속해서 말했다: "우리는 지멘스나 전력 시스템 개선 및 발전을 전문으로 하는 다른 회사들과 계약을 체결할 수 없습니다. 이러한 상황은 '이쪽에도 저쪽에도 속하지 못하다'는 속담에 해당합니다."

그는 마지막으로 강조했다: "이라크 국민은 자국에 대한 완전한 주권을 원하지만, 신사 여러분, 그 주권은 어디에 있습니까?"